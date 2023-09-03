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Върбан Дмитрий Илиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1856 ст.

Отец: Върбан Илия Илиев

Мать: Вербанова Мария Руссева

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вербанова Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Вербанов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вербанова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Вербанов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вербанов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Стефанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова

Смерть
Неизвестно
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