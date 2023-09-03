Върбан Дмитрий Илиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1856 ст.
Отец: Върбан Илия Илиев
Мать: Вербанова Мария Руссева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вербанова Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вербанова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вербанов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Стефанида Дмитриевна
Мать ребёнка: Вербанова Просковья Христова
Смерть
Неизвестно