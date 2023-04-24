Воронкина (Чепига) Акилина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения08.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1891
Отец: Чепига Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1910
Сын: Воронкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.03.1918
Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно