Воронкина (Чепига) Акилина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкина (Чепига) Акилина Иосифовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

08.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1891

Отец: Чепига Иосиф Петрович

Мать: Чепига Анастасия Артемьевна

Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Воронкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Воронкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Воронкин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронкин Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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