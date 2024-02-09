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Воронкин Василий Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1887

Отец: Воронкин Григорий Евдокимович

Мать: Воронкина Синклитикия Феодосьевна

Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Воронкин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна

Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Воронкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкина Акилина Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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