Воронкин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1887
Рождение ребёнка
05.10.1910
Сын: Воронкин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.03.1918
Мать ребёнка: Воронкина Акилина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно