Чепига Иосиф Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепига Иосиф Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Чепига Петр Тимофеевич

Мать: Чепига Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Воронкина Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Чепига Анастасия Артемьевна

Рождение ребёнка
25.06.1895

Дочь: Михайлова Феврония Иосифовна

Мать ребёнка: Чепига Анастасия Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепига Анастасия Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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