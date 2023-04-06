Чепига Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Чепига Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Воронкина Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Чепига Анастасия Артемьевна
Рождение ребёнка
25.06.1895
Дочь: Михайлова Феврония Иосифовна
Мать ребёнка: Чепига Анастасия Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно