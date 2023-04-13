Чепига Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепига Анастасия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: Воронкина Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Чепига Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1895

Дочь: Михайлова Феврония Иосифовна

Отец ребёнка: Чепига Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепига Иосиф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно