Чепига Анастасия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: Воронкина Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Чепига Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1895
Дочь: Михайлова Феврония Иосифовна
Отец ребёнка: Чепига Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно