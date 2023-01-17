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Артюшенко Юрий Николаевич

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Место рождения

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

15.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974

Отец: Артюшенко Николай Васильевич

Мать: Артюшенко Зинаида Сергеевна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
04.04.1999

Дочь: Артюшенко Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.11.2002

Дочь: Артюшенко Валерия Юрьевна

Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артюшенко Диана Юрьевна

Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюшенко Валентина Константиновна

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