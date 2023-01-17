Артюшенко Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1974
Рождение ребёнка
04.04.1999
Дочь: Артюшенко Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
08.11.2002
Дочь: Артюшенко Валерия Юрьевна
Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артюшенко Диана Юрьевна
Мать ребёнка: Артюшенко Валентина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно