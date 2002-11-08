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Артюшенко Валерия Юрьевна
Артюшенко Валерия Юрьевна
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Место рождения
Наровля
, Наровлянский район, Гомельская область
Дата рождения
08.11.2002
Пол
Женский
Отец
Артюшенко Юрий Николаевич
1974 г.р.
Мать
Артюшенко (Трибуцкая) Валентина Константиновна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2002
Отец:
Артюшенко Юрий Николаевич
Мать:
Артюшенко Валентина Константиновна
Наровля
, Наровлянский район, Гомельская область
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