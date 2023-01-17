город Наровля, город Наровля, Наровлянский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Наровля

Наровлянский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Наровлянская волость
739. Наровля, местечко бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 30, жителей 180, волостное правление, церковь православная, синагога, школа. В 2 верстах — усадьба Н Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Наровлянская волость
Наровль, имение1501424461191
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Наровль, местечко15281622447120
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Наровль, село4861102447120
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Наровлянский район
г Наровля8110

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Наровлянский район
г. Наровля1867
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