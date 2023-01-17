Наровля
Наровлянский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
739. Наровля, местечко бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 30, жителей 180, волостное правление, церковь православная, синагога, школа. В 2 верстах — усадьба Н Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Наровль, имение1501424461191Показать скан
Наровль, местечко15281622447120—Показать скан
Наровль, село4861102447120—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Наровля8110
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Наровля1867