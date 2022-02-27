Артюшенко (Козич) Зинаида Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1947
Дата смерти27.02.2022
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1947
Отец: Козич Сергей Маркович
Мать: Козич Эльфрида Карловна
Рождение ребёнка
15.01.1974
Сын: Артюшенко Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.12.1975
Сын: Артюшенко Василий Николаевич
Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич
Смерть
27.02.2022