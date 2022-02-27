Артюшенко (Козич) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюшенко (Козич) Зинаида Сергеевна

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Место рождения

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

12.10.1947

Дата смерти

27.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1947

Отец: Козич Сергей Маркович

Мать: Козич Эльфрида Карловна

Физинки, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.01.1974

Сын: Артюшенко Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.12.1975

Сын: Артюшенко Василий Николаевич

Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артюшенко Николай Васильевич

Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
Смерть
27.02.2022
Наровля, Наровлянский район, Гомельская область
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