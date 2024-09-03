Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти09.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1849
Сын: Самоловов Константин Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
26.11.1850
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
12.09.1853
Сын: Самоловов Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
03.02.1856
Сын: Самоловов Кирилл Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Самоловов Георгий Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
01.11.1865
Дочь: Преснецова (Самоловова) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Рождение ребёнка
18.07.1869
Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев
Смерть
09.02.1905