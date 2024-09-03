Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

09.02.1905

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
20.05.1849

Сын: Самоловов Константин Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
26.11.1850

Сын: Самоловов Яков Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
12.09.1853

Сын: Самоловов Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
03.02.1856

Сын: Самоловов Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Самоловов Георгий Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
01.11.1865

Дочь: Преснецова (Самоловова) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Рождение ребёнка
18.07.1869

Дочь: Преснецова (Самоловова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Самоловов Василий Николаев

Смерть
09.02.1905

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