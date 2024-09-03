Самоловов Константин Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения20.05.1849
Дата смерти08.04.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1849
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1889
Дочь: Кошелева (Самоловова) Наталья Константинова
Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Константинова
Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова
Рождение ребёнка
07.12.1895
Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Константинова
Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова
Смерть
08.04.1919