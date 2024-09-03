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Самоловов Константин Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

20.05.1849

Дата смерти

08.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1849

Отец: Самоловов Василий Николаев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
22.08.1889

Дочь: Кошелева (Самоловова) Наталья Константинова

Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Константинова

Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
07.12.1895

Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Константинова

Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Матрона Петрова

Смерть
08.04.1919

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