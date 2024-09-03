Самоловова (Филатова) Матрона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Филатова) Матрона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Константин Васильев

Рождение ребёнка
22.08.1889

Дочь: Кошелева (Самоловова) Наталья Константинова

Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев

Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Константинова

Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев

Рождение ребёнка
07.12.1895

Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Константинова

Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев

Смерть
Неизвестно

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