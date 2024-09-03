Самоловова (Филатова) Матрона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1889
Дочь: Кошелева (Самоловова) Наталья Константинова
Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Самоловова (Самоловова) Параскева Константинова
Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев
Рождение ребёнка
07.12.1895
Дочь: Самоловова (Самоловова) Варвара Константинова
Отец ребёнка: Самоловов Константин Васильев
Смерть
Неизвестно