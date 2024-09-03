Самоловов Яков Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения26.11.1850
Дата смерти17.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1887
Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова
Рождение ребёнка
29.08.1894
Дочь: Клюсова (Самоловова) Елисавета Яковлевна
Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова
Смерть
17.03.1907