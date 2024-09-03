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Самоловов Яков Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

26.11.1850

Дата смерти

17.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1850

Отец: Самоловов Василий Николаев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова

Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Самоловов Федор Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова

Рождение ребёнка
29.08.1894

Дочь: Клюсова (Самоловова) Елисавета Яковлевна

Мать ребёнка: Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова

Смерть
17.03.1907

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