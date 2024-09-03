Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1887
Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильев
Рождение ребёнка
29.08.1894
Дочь: Клюсова (Самоловова) Елисавета Яковлевна
Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильев
Смерть
Неизвестно