Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Филатова) Евфросинья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Яков Васильев

Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Самоловов Федор Яковлев

Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильев

Рождение ребёнка
29.08.1894

Дочь: Клюсова (Самоловова) Елисавета Яковлевна

Отец ребёнка: Самоловов Яков Васильев

Смерть
Неизвестно

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