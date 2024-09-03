Самоловов Кирилл Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения03.02.1856
Дата смерти30.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1890
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова
Рождение ребёнка
04.01.1893
Сын: Самоловов Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова
Рождение ребёнка
03.11.1894
Сын: Самоловов Михаил Кириллов
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова
Смерть
30.08.1898