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Самоловов Кирилл Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

03.02.1856

Дата смерти

30.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1856

Отец: Самоловов Василий Николаев

Мать: Самоловова (Кошкарова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Мария Максимова

Рождение ребёнка
09.12.1890

Сын: Самоловов Павел Кириллов

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова

Рождение ребёнка
04.01.1893

Сын: Самоловов Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова

Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Самоловов Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Мария Максимова

Смерть
30.08.1898

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