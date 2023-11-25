Вохтомина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Семён Евгеньевич

Отец ребёнка: Вохтомин Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Вохтомин Евгений Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вохтомин Евгений Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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