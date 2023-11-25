Жукова Евгения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохтомин Евгений Григорьевич
Мать: Вохтомина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Жуков Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Жуков Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Жуков Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Вениамин
Смерть
Неизвестно