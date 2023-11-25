Вохтомин Семён Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохтомин Евгений Григорьевич
Мать: Вохтомина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Евгений Семёнович
Мать ребёнка: Вохтомина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Александр Семёнович
Мать ребёнка: Вохтомина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Вохтомина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вохтомина Валентина
Смерть
Неизвестно