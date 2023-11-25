Вохтомин Семён Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомин Семён Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохтомин Евгений Григорьевич

Мать: Вохтомина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Евгений Семёнович

Мать ребёнка: Вохтомина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Александр Семёнович

Мать ребёнка: Вохтомина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Вохтомина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохтомина Валентина

Смерть
Неизвестно
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