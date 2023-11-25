Вохтомин Евгений Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохтомин Евгений Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохтомин Григорий

Мать: Вохтомина Мавра Медостовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Семён Евгеньевич

Мать ребёнка: Вохтомина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Евгения Евгеньевна

Мать ребёнка: Вохтомина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вохтомина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Леонид Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вохтомин Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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