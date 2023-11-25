Вохтомин Евгений Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вохтомин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Семён Евгеньевич
Мать ребёнка: Вохтомина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Евгения Евгеньевна
Мать ребёнка: Вохтомина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вохтомина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Леонид Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вохтомин Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно