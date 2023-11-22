Боровских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Боровских Михаил Иванович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Боровских - Шадина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
31.01.1921

Сын: Боровских Василий Иванович

Мать ребёнка: Наталья

Смерть
Неизвестно
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