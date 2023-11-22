Боровских Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Боровских Михаил Иванович
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
06.11.1914
Дочь: Боровских - Шадина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
31.01.1921
Сын: Боровских Василий Иванович
Мать ребёнка: Наталья
Смерть
Неизвестно