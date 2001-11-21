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Боровских - Шадина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1914

Дата смерти

21.11.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914

Отец: Боровских Иван

Мать: Наталья

Смерть
21.11.2001
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