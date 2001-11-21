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Боровских - Шадина Анна Ивановна
Боровских - Шадина Анна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1914
Дата смерти
21.11.2001
Пол
Женский
Отец
Боровских Иван
Мать
Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914
Отец:
Боровских Иван
Мать:
Наталья
Смерть
21.11.2001
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