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Боровских Василий Иванович
Боровских Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.1921
Дата смерти
23.09.197
Пол
Мужской
Отец
Боровских Иван
Мать
Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.09.197
Рождение
31.01.1921
Отец:
Боровских Иван
Мать:
Наталья
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