Боровских Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1921

Дата смерти

23.09.197

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.09.197
Рождение
31.01.1921

Отец: Боровских Иван

Мать: Наталья

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