Боровских Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти04.06.1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Боровских Иван
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Боровская Галина Михайловна
Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровской Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровских - Михайловна
Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна
Смерть
04.06.1994