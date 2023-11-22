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Боровских Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

04.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Боровских Иван

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Боровская Галина Михайловна

Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровской Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровских - Михайловна

Мать ребёнка: Боровских - Пилюгина Вера Ивановна

Смерть
04.06.1994
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