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Коновалов Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Коновалов Захар Козмин

Мать: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Бракосочетание
02.02.1774 ст.

Жена: Коновалова Евдокия Степановна

1774г. (свадьба) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из поч. Гризинского отец Стефан Тимофеевич Кокорин
Рождение ребёнка
06.11.1774 ст.

Сын: Коновалов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Степановна

1774г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Смерть
После 1779
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