Коновалов Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Бракосочетание
02.02.1774 ст.
1774г. (свадьба) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из поч. Гризинского отец Стефан Тимофеевич Кокорин
Рождение ребёнка
06.11.1774 ст.
Сын: Коновалов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Коновалова Евдокия Степановна
1774г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Смерть
После 1779