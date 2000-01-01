Коновалова (Кокорина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кокорина) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г. (25 лет)
Бракосочетание
02.02.1774 ст.

Муж: Коновалов Михаил Захарович

1774г. (свадьба) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из поч. Гризинского отец Стефан Тимофеевич Кокорин
Рождение ребёнка
06.11.1774 ст.

Сын: Коновалов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Коновалов Михаил Захарович

1774г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Смерть
После 1779
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