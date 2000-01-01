Коновалова (Кокорина) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г. (25 лет)
Бракосочетание
02.02.1774 ст.
1774г. (свадьба) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27 невеста из поч. Гризинского отец Стефан Тимофеевич Кокорин
Рождение ребёнка
06.11.1774 ст.
Сын: Коновалов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Коновалов Михаил Захарович
1774г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Смерть
После 1779