Кокорин Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1770
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Кокорин Василий Федоров
Бракосочетание
27.01.1762
Жена: Кокорина Марья Иванова
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-2 Д. 3312 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1762 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Кутумов Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова
Смерть
1770