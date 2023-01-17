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Кокорин Иван Васильев

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Место рождения

Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Кокорин Василий Федоров

Мать: Кокорина Пелагея Федорова

Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1762

Жена: Кокорина Марья Иванова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-2 Д. 3312 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1762 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Кутумов Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова

Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1770
Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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