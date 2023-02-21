Кокорина Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775