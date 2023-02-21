Кокорина Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Пелагея Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Кокорин Иван Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кокорин Прохор Васильев

Отец ребёнка: Кокорин Василий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Василий Федоров

Смерть
1775
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