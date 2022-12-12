Кокорина (Сорокина) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Сорокина) Марья Иванова

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Место рождения

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сорокин Иван Федоров

Мать: Феодора Алексеева

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1762

Муж: Кокорин Иван Васильев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-2 Д. 3312 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1762 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Кутумов Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Васильев

Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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