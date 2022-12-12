Кокорина (Сорокина) Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Сорокин Иван Федоров
Мать: Феодора Алексеева
Бракосочетание
27.01.1762
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 230 оп. 13-2 Д. 3312 Метрические книги церквей сел Ярославского уезда за 1762 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Кутумов Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Васильев
Мигачево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно