Никитина (Гаврилова) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Гаврилова) Наталья Ильинична

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Место рождения

казачий юрт Таналык

Дата рождения

14.09.1898

Дата смерти

25.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1898

Отец: Гаврилов илья трофимович

Мать: Гаврилова елена петровна

казачий юрт Таналык
Рождение ребёнка
29.08.1915

Дочь: Прочанкина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Иванович

Терекла, Гайский, Оренбургская область
Смерть
25.05.1987
Орск, город Орск, Оренбургская область
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