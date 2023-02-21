Никитина (Гаврилова) Наталья Ильинична
Место рожденияказачий юрт Таналык
Дата рождения14.09.1898
Дата смерти25.05.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1898
Отец: Гаврилов илья трофимович
Мать: Гаврилова елена петровна
казачий юрт Таналык
Рождение ребёнка
29.08.1915
Дочь: Прочанкина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Иванович
Терекла, Гайский, Оренбургская область
Смерть
25.05.1987
Орск, город Орск, Оренбургская область