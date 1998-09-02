Прочанкина (Никитина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прочанкина (Никитина) Анна Андреевна

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Место рождения

Терекла, Гайский, Оренбургская область

Дата рождения

29.08.1915

Дата смерти

02.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915

Отец: Никитин Андрей Иванович

Мать: Никитина Наталья Ильинична

Терекла, Гайский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.07.1934

Сын: Прочанкин Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: не указан

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1939

Дочь: Поликарпова Тамара Прокофьевна

Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1943

Дочь: Попова Галина Прокофьевна

Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Чуищева Зоя Прокофьевна

Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прочанкин Прокофий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.09.1998
Орск, город Орск, Оренбургская область
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