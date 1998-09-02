Прочанкина (Никитина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.08.1915
Дата смерти02.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1915
Рождение ребёнка
04.07.1934
Сын: Прочанкин Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.10.1939
Дочь: Поликарпова Тамара Прокофьевна
Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1943
Дочь: Попова Галина Прокофьевна
Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Чуищева Зоя Прокофьевна
Отец ребёнка: Прочанкин Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.09.1998