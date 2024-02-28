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Мельников Максим Ефремович

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Место рождения

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.08.1863

Дата смерти

04.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1863

Отец: Мельников Ефрем Михайлович

Мать: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.01.1884

Жена: Мельникова Пелагея Михайловна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Мельников Прокопий Максимович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Михайловна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.02.1888
Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Мельников Илья Максимович

Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Михайловна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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