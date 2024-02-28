Мельников Максим Ефремович
Место рождения
Дата рождения04.08.1863
Дата смерти04.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1863
Бракосочетание
23.01.1884
Рождение ребёнка
01.07.1886
Сын: Мельников Прокопий Максимович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Михайловна
Смерть
04.02.1888
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Мельников Илья Максимович
Мать ребёнка: Мельникова Пелагея Михайловна