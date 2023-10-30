Мельников Ефрем Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти07.03.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1853
Сын: Мельников Фёдор Ефремович
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
14.05.1856
Сын: Мельников Константин Ефремович
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
01.11.1857
Сын: Мельников Михаил Ефремович
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
09.05.1860
Дочь: Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
09.05.1860
Дочь: Ирина Ефремовна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 02.02.1862
Сын: Мельников Семён Ефремович
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
04.08.1863
Сын: Мельников Максим Ефремович
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
20.07.1867
Дочь: Жаринова Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
05.07.1868
Дочь: Марфа Ефремовна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Рождение ребёнка
21.03.1873
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна
Смерть
07.03.1875
Сызрань, Сызрань, Самарская область