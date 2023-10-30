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Мельников Ефрем Михайлович

Место рождения

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

07.03.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1853

Сын: Мельников Фёдор Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1856

Сын: Мельников Константин Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1857

Сын: Мельников Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1860

Дочь: Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1860

Дочь: Ирина Ефремовна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 02.02.1862

Сын: Мельников Семён Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1863

Сын: Мельников Максим Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1867

Дочь: Жаринова Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1868

Дочь: Марфа Ефремовна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1873

Сын: Мельников Иван Ефремович

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.03.1875
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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