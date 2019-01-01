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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1519Жемковка (Архангельское), с. вл. и удел.при безымянной речке.2535179704960Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Жемчовка16Е. А. Столыпина140933
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
902. Жемковка, село бывшее владельческое и удельное, при речке Крымзе, дворов 342, жителей 2133, 2 церкви православных, школа, 6 постоялых дворов, красильня
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
159Жемковка, село, при рч. Большом Ключе; н. р.1182456314131509
171Хутор кр. Ипполитова, при с. Жемковке11824254
183Общества кр-н с. Жемковки, на рч. Крымзе12022114
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56292Жемковкасело53°17'с.ш.48°10'в.д.N-39-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36642412101с Жемковкасело