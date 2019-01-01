село Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Жемковка

Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1519Жемковка (Архангельское), с. вл. и удел.при безымянной речке.2535179704960Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
Д. Жемчовка16Е. А. Столыпина140933

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Заборовская волость
902. Жемковка, село бывшее владельческое и удельное, при речке Крымзе, дворов 342, жителей 2133, 2 церкви православных, школа, 6 постоялых дворов, красильня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Заборовская волость
159Жемковка, село, при рч. Большом Ключе; н. р.1182456314131509
171Хутор кр. Ипполитова, при с. Жемковке11824254
183Общества кр-н с. Жемковки, на рч. Крымзе12022114

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
56292Жемковкасело53°17'с.ш.48°10'в.д.N-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызранский муниципальный район, Сельское поселение Жемковка
36642412101с Жемковкасело

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