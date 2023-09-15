Левашева (Котова) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Котова) Анна Максимова

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876

Отец: Котов Максим Тимофеев

Мать: Котова Матрона Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
25.07.1876
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:той же деревни государственные крестьяне Василий Артемов Брежнев и Ксения Козмина Котова | Покровская церковь
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Левашев Емельян Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Левашев Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Наталья Емельянова

Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левашев Петр Емельянов

Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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