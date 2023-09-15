Левашева (Котова) Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения24.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1876
Отец: Котов Максим Тимофеев
Мать: Котова Матрона Семенова
Крещение
25.07.1876
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:той же деревни государственные крестьяне Василий Артемов Брежнев и Ксения Козмина Котова | Покровская церковь
Бракосочетание
29.05.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1903
Сын: Левашев Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Наталья Емельянова
Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левашев Емельян Николаев
Смерть
Неизвестно