Левашев Емельян Николаев
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
29.05.1900
Жена: Левашева Анна Максимова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1903
Сын: Левашев Алексей Емельянов
Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова
Рождение ребёнка
26.07.1910
Дочь: Наталья Емельянова
Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова
Смерть
Неизвестно