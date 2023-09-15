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Левашев Емельян Николаев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Левашев Николай Васильев

Мать: Левашева Екатерина Стефанова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.05.1900

Жена: Левашева Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1903

Сын: Левашев Алексей Емельянов

Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Дочь: Наталья Емельянова

Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левашев Петр Емельянов

Мать ребёнка: Левашева Анна Максимова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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