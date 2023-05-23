Аверин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверин Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Аверина Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Аверина Татьяна

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Аверин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Аверина Татьяна

Смерть
Неизвестно