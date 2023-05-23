Аверин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Аверина Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Аверина Татьяна
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Аверин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Аверина Татьяна
Смерть
Неизвестно