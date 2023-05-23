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Аверин Александр Ефимович
Аверин Александр Ефимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Аверин Ефим
Мать
Аверина Татьяна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Аверин Ефим
Мать:
Аверина Татьяна
Смерть
Неизвестно
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