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Аверин Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Аверин Ефим

Мать: Аверина Татьяна

Смерть
Неизвестно