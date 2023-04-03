Устюжанин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1920 г.р.
1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюжанин Николай Савельевич

Мать: Устюжанина Фекола

Рождение ребёнка
1920

Сын: Устюжанин Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
1922

Сын: Устюжанин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устюжанина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюжанина ?

Смерть
Неизвестно
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