Устюжанин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюжанин Николай Савельевич
Мать: Устюжанина Фекола
Рождение ребёнка
1920
Сын: Устюжанин Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Устюжанин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устюжанина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устюжанина ?
Смерть
Неизвестно