Устюжанин Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Илья Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Устюжанин Алексей Николаевич

Мать: Устюжанина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Юрий Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
С 1941 по 1945
Причина смерти: На войне
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