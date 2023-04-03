Устюжанина Фекола
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюжанин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно