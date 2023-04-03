Устюжанина Фекола — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина Фекола

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич

Ларино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Устюжанин Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюжанин Николай Савельевич

Смерть
Неизвестно
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