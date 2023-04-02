Мышьяков Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1951
Дочь: Давыдова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мышьякова Мария
Смерть
1922