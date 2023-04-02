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Мышьяков Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1951

Дочь: Давыдова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мышьякова Мария

Смерть
1922
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