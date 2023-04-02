Мышьяков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мышьяков Василий Фёдорович
Мать: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Мышьякова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышьяков Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Мышьякова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно