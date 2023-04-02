Мышьяков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышьяков Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мышьяков Василий Фёдорович

Мать: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Мышьякова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышьяков Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Мышьякова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышьякова Галина Ивановна

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