Голева (Мышьякова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голева (Мышьякова) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мышьяков Василий Фёдорович

Мать: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носачёва Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Голев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Голев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Виктор

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