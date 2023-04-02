Голева (Мышьякова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мышьяков Василий Фёдорович
Мать: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носачёва Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Голев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Голев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голев Виктор