Попова (Голева) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Попов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Екатерина
Отец ребёнка: Неизвестность Неизвестно Неизвестнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Сергей