Попова (Голева) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Голева) Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голев Виктор

Мать: Голева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Попов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Екатерина

Отец ребёнка: Неизвестность Неизвестно Неизвестнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестность Неизвестно Неизвестнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Сергей

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