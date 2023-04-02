Давыдова (Мышьякова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1951
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951
Отец: Мышьяков Василий Фёдорович
Мать: Мышьякова Мария
Рождение ребёнка
15.08.1972
Дочь: Давыдова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
11.11.1978
Сын: Давыдов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Геннадьевич