Давыдова (Мышьякова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Мышьякова) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951

Отец: Мышьяков Василий Фёдорович

Мать: Мышьякова Мария

Рождение ребёнка
15.08.1972

Дочь: Давыдова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
11.11.1978

Сын: Давыдов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Геннадьевич