Бротников Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1928
Дочь: Золотавина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1933
Сын: Бротников Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брылякова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бротников Валерий Фёдорович
Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бротников Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно