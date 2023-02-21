Бротников Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бротников Фёдор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1928

Дочь: Золотавина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Бротников Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брылякова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бротников Валерий Фёдорович

Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бротников Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Бротникова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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