Брылякова (Бротникова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрылякова (Бротникова) Екатерина Фёдоровна

Брылякова (Бротникова) Екатерина Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бротников Фёдор Михайлович

Мать: Бротникова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1948

Сын: Брыляков Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close