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Бротникова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1904

Дата смерти

11.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1928

Дочь: Золотавина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Бротников Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брылякова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бротников Валерий Фёдорович

Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бротников Геннадий Фёдорович

Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович

Смерть
11.11.1981
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