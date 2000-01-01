Бротникова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1904
Дата смерти11.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1928
Дочь: Золотавина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1933
Сын: Бротников Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брылякова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бротников Валерий Фёдорович
Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бротников Геннадий Фёдорович
Отец ребёнка: Бротников Фёдор Михайлович
Смерть
11.11.1981