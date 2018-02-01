Истомин Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.02.2018
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобылева (Истомина) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчанкова (Истомина) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна
Рождение ребёнка
10.04.1966
Дочь: Гладких (Истомина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна
Смерть
01.02.2018