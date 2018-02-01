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Истомин Николай Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Матвей

Мать: Истомина Александра Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева (Истомина) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчанкова (Истомина) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Рождение ребёнка
10.04.1966

Дочь: Гладких (Истомина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Истомина (Стародумова) Галина Серафимовна

Смерть
01.02.2018

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