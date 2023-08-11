Истомина Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Истомин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Истомина Лионелла Матвеевна
Отец ребёнка: Истомин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Серафим Матвеевич
Отец ребёнка: Истомин Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Истомин Матвей
Смерть
Неизвестно