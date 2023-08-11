Истомина Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Истомин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Истомина Лионелла Матвеевна

Отец ребёнка: Истомин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Серафим Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей

Смерть
Неизвестно

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